Депутат: у липні Почаївську лавру віддадуть Московському патріархатові

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну інформацію з посиланням на свої джерела серед духовенства та працівників заповідника він розмістив на власній сторінці в соцмережі.

«28 липня 2013 року на честь 1025-ліття хрещення Русі, Свято-Успенську Почаївську лавру планують передати у власність УПЦ Московського патріархату. Для передачі плануються провести гучні урочистості, участь в яких братимуть перші особи держави, а прийматиме цей “подарунок” патріарх Московський і всія Русі – Гундяєв», – стверджує С. Барна.

За його даними, на території Почаївської лаври уже активно ведуться ремонтні та реставраційні роботи, які фінансуються як з бюджету, так і за рахунок церковних коштів. «Попри те, що комітет Верховної ради України з питань культури і духовності не погодив скандально відомий законопроект № 1161, яким з переліку об’єктів, що не підлягають приватизації, мали виключити споруди Почаївської лаври, перед провладними депутатами ставиться завдання якнайшвидше протиснути цей законопроект будь-якою ціною. Такі необдумані дії влади можуть спровокувати гостре громадське протистояння на релігійному ґрунті, що врешті може закінчитися кровопролиттям», – застерігає С. Барна.

Він також стверджує, що після передачі комплексу Почаївської лаври у власність УПЦ МП, на території лаври заплановано відкрити культурно-духовний центр.

«Всі прекрасно розуміють, що православ’я в російському варіанті – це не стільки релігійне поняття, як інструмент російської імперської політики. Тому з відкриттям культурного центру Почаївська лавра має стати центром поширення “Русского міра” на західноукраїнських теренах», – повідомляє про ще одну небезпеку С.Барна.

На цю тему: Комітет ВР проти приватизації Почаївської лаври

Як повідомляв УНІАН, 29 травня 2001 року Кабмін оголосив комплекс пам’яток у містах Кременці та Почаєві Кременецько-Почаївським державним історико-архітектурним заповідником. Розпорядженням Кабміну в 2002 році усі пам’ятки були передані із спільної власності громад Кременецького району в державну власність з внесенням до сфери управління Держбуду.

У липні 2003 р., згідно з розпорядженням Кабміну, споруди Почаївської лаври вилучено зі складу заповідника, а у листопаді відбулася передача лаври у безкоштовне користування представникам Української православної церкви Московського патріархату, про що укладено угоду на 49 років.

Із обранням нового складу обласної ради 15 березня 2009 року, депутати ухвалили рішення про створення Тимчасової контрольної комісії щодо перевірки законності передачі храмового комплексу в Почаєві Українській православній церкві Московського патріархату, а також щодо дотримання Московським патріархатом земельного та міграційного законодавства України. Комісія виявила численні порушення українського законодавства

Відтак обласна рада двічі приймала звернення до керівництва держави щодо відміни рішення про передачу святині Московському патріархату та повернення лаври до заповідника і в обох випадках жодної реакції, як стверджують в облраді, на звернення не було.

На цю тему: На Тернопільщині збирають підписи, щоб не допустити приватизацію Почаївської лаври

У січні на Тернопільщині розпочали збір підписів щодо недопущення приватизації Почаївської лаври. Збір підписів зумовлений тим, що 25 грудня 2012 в секретаріаті Верховної ради України зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законів України», авторами якого виступили кілька нардепів від Партії регіонів та Компартії. Законопроект передбачає вилучення споруд Почаївської лаври з переліку об'єктів, що не підлягають приватизації.

На сесії Тернопільської облради, яка має відбутися 31 січня, депутати також планують розглянути проект звернення до керівництва держави щодо недопущення вилучення споруд Почаївської лаври з переліку об'єктів, що не підлягають приватизації.