Комітет ВР проти приватизації Почаївської лаври

Комітет Верховної Ради з питань культури і духовності пропонує не включати до порядку денного сесії парламенту законопроект про внесення змін до деяких законів щодо повернення культових споруд релігійним громадам, яким з переліку об’єктів, що не підлягають приватизації, мали виключити споруди Почаївської лаври.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови підкомітету ВР з питань охорони та популяризації культурної спадщини Олександра Бригинця (фракція «Батьківщина»), він вважає, що цей проект закону “грубо порушує один із найважливіших принципів відносин церкви і держави - принцип рівності релігійних організацій перед законом, а також може спровокувати гостре громадське протистояння на релігійному ґрунті в Україні”.

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О.Бригинець наголосив, що «такі унікальні та цінні з точки зору культурної спадщини об’єкти як Києво-Печерська лавра, Софія Київська, підмурки Десятинної церкви і, звичайно, Почаївська лавра повинні залишатися загальнодержавною власністю, адже не всі користувачі об’єктами культурної спадщини дотримуються повною мірою пам’яткоохоронного законодавства”.

“Мені страшно уявити, якби об’єкти, наприклад, Києво-Печерської лаври були у власності якоїсь з релігійних громад, враховуючи те, як церковники лаври ставляться до історичних об’єктів», - заявив він.

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За словами О.Бригинця, відповідно до проекту, з Переліку пам’яток, що не підлягають приватизації, автори законпроекту планували виключити шість об’єктів Почаївської лаври (охор. №672/0): собор Успіння Пресвятої Богородиці (1771 – 1784 рр., охор. № 672/1), собор Святої Трійці (1912 р., охор. № 672/2), келії монастирські (1771 – 1780 рр., охор. №672/3), будинок архієрейський (1820 – 1825 рр., охор. № 672/4), дзвіниця (1861 – 1871 рр., №672/5) та корпус надбрамний (1835 р., охор. №672/6).