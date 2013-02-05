Опозиція може поставити під сумнів легітимність Азарова

Це випливає зі слів депутата від фракції УДАР Оксани Продан, сказаних нею в ефірі ICTV.

"Стосовно незаконності попередніх законів... Ми почнемо з тих рішень, які були ухвалені при нас всупереч закону. Якщо відкручувати ці рішення назад, то це призначення голови Нацбанку, уряду. Ми почнемо з цього. Буде час продовжувати далі, не буде чим зайнятися, ми будемо займатися тими законами, які ви прийняли без нас", - сказала вона.

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Перед цим Продан піддала під сумнів усі рішення, ухвалені депутатами за допомогою системи для голосування "Рада-3", оскільки на погоджувальній раді у понеділок голова регламентного комітету Макеєнко заявив, що вона застаріла і не захищає персональні дані депутатів.

"Якщо не працює система Рада-3, то теоретично не працює й система Рада-2, бо це одна система. Тоді незаконно обраний чинний уряд. Якщо система Рада не атестована і закінчила свій термін роботи, то ми не голосували за уряд", - цитує Українська правда.

При цьому Продан заявила, що існує кілька варіантів здійснення персонального голосування.

"Якщо не працює система Рада, а може піднімати руку Чечетов, нехай Партія регіонів піднімає руки. Нарешті якщо вони не можуть піднімати руки, є ще один варіант – ми можемо голосувати бюлетенями", - сказала вона.

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На запитання, якими методами діятиме опозиція у вівторок у разі неперсонального голосування депутатами, Продан відповіла:

"Ми завтра і скільки буде часу робитимемо те, щоб Верховна Рада працювала за законом. Або хай не працює взагалі".