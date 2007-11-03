Тимошенко припускає, що Нашу Україну косить грип

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що всі кандидати у народні депутати від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” поставлять свої підписи під угодою про створення демократичної коаліції.

Про це вона заявила в ефірі Першого національного каналу.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що деякий час тому лідери БЮТ та НУ-НС підписали проект угоди про створення демократичної коаліції.

«Цей документ підписаний, і ніяких сумнівів немає, що цей документ сьогодні діє...», - сказала вона. Лідер БЮТ наголосила, що всі члени її команди поставили свої підписи під проектом угоди.

Коментуючи відсутність підписів під угодою деяких членів НУ-НС, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Не всі депутати бувають в Києві, не всі депутати можуть бути здорові, зараз грип та все інше».

При цьому вона додала, що у БЮТ та НУ-НС практично є ще 30 днів для того, щоб завізувати коаліційну угоду. «Наскільки я чула повідомлення від блоку НУ-НС, підписи будуть стояти до кінця понеділка», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також закликала журналістів і політиків не вбачати інтриги у тимчасовій відсутності підписів під проектом угоди. «Я не бачу тут інтриги і вважаю, що наша команда демократичних сил буде злагоджено працювати в парламенті і в уряді», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада блок «Наша Україна – Народна самооборона» завершив збір підписів під зобов’язанням увійти до складу однойменної фракції та підписати коаліційну угоду з БЮТ. Його підписали 69 з 72 народних депутатів, обраних за списком Блоку до Верховної Ради України шостого скликання.

Не поставили свої підписи голова РНБО Іван ПЛЮЩ, Ігор КРІЛЬ та Василь ПЕТЬОВКА. При цьому, за повідомленням прес-служби блоку, І.КРІЛЬ та В.ПЕТЬОВКА запевнили, що підпишуть парафовану угоду про створення демократичної коаліції у понеділок, 5 листопада.