Опозиція не відходить від президії ВР
Як передає кореспондент УНІАН, близько 10 депутатів перебувають у президії та урядовій ложі, решта - в сесійній залі.
Завдяки народним депутатам охорона не змогла вигнати журналістів із ложі преси, і вони продовжують стежити за подіями у парламенті.
Разом з тим у сесійній залі немає жодного депутата з фракцій більшості.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні мало відбутися відкриття другої сесії ВР сьомого скликання.
В той же час представники трьох опозиційних фракцій ще вчора попередили, що робота ВР не розпочнеться, якщо не буде ухвалено закон про персональне голосування депутатів.
Сьогодні, 5 лютого, народні депутати від «Батьківщини», «УДАРу» та «Свободи» з самого ранку заблокували трибуну та президію Верховної Ради України.
Сесія парламенту так і не розпочалась.
Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що депутати з опозиційних фракцій перебуватимуть у сесійній залі парламенту сьогодні до 18.00, а завтра вже з 9-ї ранку знову блокуватимуть трибуну і президію.
Крім того, додав він, опозиція пропонує створити спеціальну комісію для вирішення питання щодо запровадження персонального голосування, до складу якої увійде однакова кількість депутатів від опозиції та з провладних фракцій.