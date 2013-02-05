Опозиція не відходить від президії ВР

Завдяки народним депутатам охорона не змогла вигнати журналістів із ложі преси, і вони продовжують стежити за подіями у парламенті.

Разом з тим у сесійній залі немає жодного депутата з фракцій більшості.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні мало відбутися відкриття другої сесії ВР сьомого скликання.

В той же час представники трьох опозиційних фракцій ще вчора попередили, що робота ВР не розпочнеться, якщо не буде ухвалено закон про персональне голосування депутатів.

Сьогодні, 5 лютого, народні депутати від «Батьківщини», «УДАРу» та «Свободи» з самого ранку заблокували трибуну та президію Верховної Ради України.

Сесія парламенту так і не розпочалась.

Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що депутати з опозиційних фракцій перебуватимуть у сесійній залі парламенту сьогодні до 18.00, а завтра вже з 9-ї ранку знову блокуватимуть трибуну і президію.

Крім того, додав він, опозиція пропонує створити спеціальну комісію для вирішення питання щодо запровадження персонального голосування, до складу якої увійде однакова кількість депутатів від опозиції та з провладних фракцій.