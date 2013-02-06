Льовочкін розповів, що Янукович робитиме у Литві
08:36, 06 лютого 2013Політика
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Сьогодні Президент України Віктор Янукович здійснить офіційний візит до Литовської Республіки.
Янукович та Грібаускайте зустрінуться у Вільнюсі
Про це повідомляє прес-служба Президента.
Як повідомляв УНІАН, у рамках візиту відбудеться шосте засідання Ради президентів України і Литви.
За словами глави Адміністрації Президента України Сергія Льовочкіна, В.Янукович проведе зустрічі із Президентом Литовської Республіки Далею Грібаускайтє, прем'єр-міністром Литви Альгірдасом Буткявічюсом, головою Сейму Відасом Гедвіласом.
Передбачається підписання Дорожньої карти розвитку стратегічного партнерства між Україною та Литвою на 2013-2014 роки.
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