Експерт намалював сумну картину для України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на Національному експертному форумі «Україна-2013. Прогноз».

«Скоріше за все, цього року в нас буде сценарій стагнації», - зауважив В.Чалий.

За словами експерта, на даний момент немає остаточного рішення стосовно такого ключового питання як інтеграційний напрямок України.

Водночас, за його словами, у внутрішній політиці цього року можна прогнозувати подальше посилення авторитарних тенденцій.

На думку В.Чалого, можна очікувати, що до кінця року завершиться формування де-факто президентської республіки в Україні.

Натомість, сказав експерт, триває пошук альтернативного кандидата у президенти на виборах 2015 року, хоча список претендентів уже на сьогодні є очевидним і змін тут не передбачається.

Також В.Чалий зазначив, що структури виконавчої влади, силові структури, судова система будуть сконцентровані в руках обмеженого кола осіб, зокрема, Президента Віктора Януковича та його найближчого оточення.

Експерт додав, що також до кінця року Президент прагнутиме оформити лідерські позиції своєї бізнес-групи з числа найближчих родичів та їхніх близьких партнерів, аби бути фінансово готовим і незалежним від інших фінансово-промислових груп напередодні президентських виборів 2015 року.