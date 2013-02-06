Експерти: Рецесія в Україні триватиме мінімум до липня

Про це йдеться в аналітичному звіті компанії з управління активами "КІНТО".

Як зазначають аналітики компанії, економіка цього року буде позбавлена додаткових стимулів, зокрема, державного фінансування інфраструктурних проектів (як до ЄВРО-2012) і передвиборних офіційних і неофіційних витрат партій і депутатів. Інвестиційна діяльність й надалі залишатиметься пригніченою з причини падіння доходів компаній, погіршення інвестиційного клімату, фіскального тиску та замороженого кредитування.

Водночас, на думку аналітиків, рецесія 2012-13 рр. буде м'якшою, ніж криза 2008-09 рр., коли реальний ВВП упав на 19% із піка, інвестиції - на 55%, а експорт - на 34%. "Тоді передумовами обвалу економіки стали багаторічна кредитна експансія, пузир на ринку нерухомості й деструктивний для фінансового ринку та експорту зовнішній шок", - зазначається в звіті. Зараз, на думку аналітиків "КІНТО", економіка не має таких дисбалансів, хоча існують інші ризики, які можуть призвести до більш глибокого падіння - внутрішні макроекономічні шоки, на зразок різкого підвищення тарифів на ЖКГ, девальвації гривні, які здатні серйозно зашкодити споживчому попиту та інвестиціям .

За оцінкою аналітиків "КІНТО", падіння економіки України при реалізації песимістичного сценарію може досягти 4% і більше.

На цю тему: Експерт: Україна увійшла в рецесію

Водночас, на думку аналітиків, перший погляд у 2014 р. вказує на можливість певного пожвавлення економіки (ВВП +2%). Причинами відновлення активності можуть стати передвиборне стимулювання споживчого попиту й, можливо, покращення кон'юнктури на експортних ринках. Проте, як зазначається в звіті, "шлях до цього буде складний і сповнений ризиків. Слід також розуміти, що без структурних змін досягти стійких високих темпів зростання економіки буде неможливо".

Як повідомляв УНІАН, валовий внутрішній продукт України в четвертому кварталі 2012 року скоротився, за оперативними даними, порівняно з четвертим кварталом 2011 року на 2,7%, а порівняно з третім кварталом 2012 року з урахуванням сезонного фактору - на 0,8% . Зростання ВВП України в 2012 році проти 2011 року становило 0,2%. Номінальний ВВП України за підсумками 2012 року становитиме 1,4 трлн грн.