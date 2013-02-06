Екс-міністр Таджикистану, затриманий в Борисполі, політичного притулку не просив

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції в Києві регіональний представник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Білорусі, Молдові і Україні Олдріх Андрисек. «Я вперше чую про його затримання», - сказав він.

За словами О.Андрисека, існує процедура, згідно з якою прикордонники зобов'язані повідомити в управління, якщо затриманий просить надати йому притулок.

Водночас перший заступник голови Державної міграційної служби України Віктор Шейбут відзначив, що в їх службі також немає такої інформації. «Жодного офіційного звернення ще не було», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого у міжнародному аеропорту “Бориспіль” було затримано громадянина Таджикистану, 1949 року народження, який 16 років перебував у розшуку за скоєння низки злочинів. Вирішується питання про його екстрадицію.

За даними ЗМІ, затриманим є колишній прем'єр-міністр Таджикистану А.Абдуллоджонов, який був опонентом Президента цієї країни Емомалі Рахмона на виборах 1994 року.

Затримання сталося, коли А.Абдуллоджонов прибув до України з США.

На батьківщині А.Абдуллоджонова звинувачують у замаху на Е.Рахмона у 1996 році і причетності до заколоту під керівництвом полковника Махмуда Худойбердієва у Согдійській області у 1998 році.

За даними Інтерполу, А.Абдуллоджонов перебував у розшуку як особа, причетна до організованих транснаціональних злочинних груп і тероризму.

Протягом останнього десятиріччя А.Абдуллоджонов жив у США. У своєму останньому інтерв'ю радіо «Свобода» він стверджував, що насправді виграв вибори у 1994 році, і Президент Е.Рахмон незаконно оголосив себе переможцем.