Фюле вже провів перші переговори у Києві
10:34, 07 лютого 2013Політика
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров запевнив Єврокомісара Штефана Фюле, відповідального за політику розширення і Європейську політику сусідства, в тому, що курс України на євроінтеграцію незмінний.
Азаров сказав те, що Фюле й сподівався почути. Фото з архіву УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з Ш.Фюле сьогодні в Києві.
“Курс нашої держави на євроінтеграцію незмінний”, - сказав М.Азаров.
Він підкреслив, що уряд «робить активні дії для можливості підписання Угоди про асоціацію з ЄС».
Також М.Азаров підкреслив, що Україна надає «дуже великого значення» майбутньому саміту Україна-ЄС (який має відбутися 25 лютого у Брюсселі – УНІАН).
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