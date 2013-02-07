Фюле вже провів перші переговори у Києві

10:34, 07 лютого 2013
Політика
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров запевнив Єврокомісара Штефана Фюле, відповідального за політику розширення і Європейську політику сусідства, в тому, що курс України на євроінтеграцію незмінний.

Микола Азаров і Штефан Фюле під час зустрічі в Брюсселі. 15 травня

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з Ш.Фюле сьогодні в Києві.
“Курс нашої держави на євроінтеграцію незмінний”, - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що уряд «робить активні дії для можливості підписання Угоди про асоціацію з ЄС».

Також М.Азаров підкреслив, що Україна надає «дуже великого значення» майбутньому саміту Україна-ЄС (який має відбутися 25 лютого у Брюсселі – УНІАН).

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