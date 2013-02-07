Фюле вже провів перші переговори у Києві

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час зустрічі з Ш.Фюле сьогодні в Києві.

“Курс нашої держави на євроінтеграцію незмінний”, - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що уряд «робить активні дії для можливості підписання Угоди про асоціацію з ЄС».

Також М.Азаров підкреслив, що Україна надає «дуже великого значення» майбутньому саміту Україна-ЄС (який має відбутися 25 лютого у Брюсселі – УНІАН).