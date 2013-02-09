Кужель: Тимошенко довірила Яценюку свою партію і своє життя
08:39, 09 лютого 2013Політика
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Олександра Кужель здивована, чому слова Юлії Тимошенко щодо підтримки Арсенія Яценюка на президентських виборах викликали такий резонанс і здивування.
Олександра Кужель та Людмила Денисова на XI з`їзду партії ”Батьківщина”
Про це вона заявила в ефірі "Шустер.Live".
"Юлія Тимошенко - державний діяч, а не приватна особа. І розуміючи, як влада створює одну справу за іншою, вона сказала, що ми повинні бути готові, згуртовані і працювати на свого лідера фракції, ви повинні працювати на Яценюка", - переказала Кужель.
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"І я не розумію, чому це всіх так здивувало. Це людина, якій вона довірила свою партію і своє життя, і вона чудово розуміє, що тільки в єдності ми можемо йти. А вже коли підійдемо до 2015 року, тоді будемо вирішувати", - цитує Українська правда.
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