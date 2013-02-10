«Свободівець» пропонує законодавчо закріпити пільги для ветеранів УПА
«Свободівець» Едуард Леонов пропонує законодавчо закріпити перелік пільг для ветеранів УПА.
Закріпити на державному рівні видатки на соціальний захист ветеранів Української Повстанської Армії пропонує народний депутат від ВО «Свобода», голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення прав інвалідів, їх соціального захисту та реабілітації Едуард Леонов.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», відповідний законопроект вже підготовлено.
«В Івано-Франківську, Львові, Тернополі, Чернівцях, на Волині місцева влада допомагає ветеранам національно-визвольних змагань, але багато воїнів УПА проживає у східних та південних областях, адже часто їм забороняли повертатися на рідні землі. Зважаючи на це, ми повинні зняти дане питання з місцевого рівня і, проявивши політичну волю, віддати належну шану тим, хто здобув нам незалежну Україну», - наголосив Е.Леонов.
За його словами, у законопроекті він чітко прописав перелік пільг, що надаватимуться ветеранам УПА. Зокрема, пропонується здійснювати доплати ветеранам УПА як надбавки до пенсій, відшкодовувати витрати ветеранів за послуги зв’язку і ЖКГ та проїзд, забезпечити санаторне лікування тощо. Ці пільги мають поширюватись і на дружин та вдів ветеранів УПА.
«Учасників Національно-визвольних змагань лишилося не більше десяти тисяч осіб. І з кожним роком, на жаль, їх лави зменшуються. Вони боролися за незалежну Україну. Минули роки і держава нарешті має визнати бійців УПА і підпільників ОУН учасниками боротьби за незалежність України. Вони воювали за створення української держави, тепер настала наша черга віддати шану їхній саможертовності», - вважає Е.Леонов.