«Свободівець» пропонує законодавчо закріпити пільги для ветеранів УПА

Закріпити на державному рівні видатки на соціальний захист ветеранів Української Повстанської Армії пропонує народний депутат від ВО «Свобода», голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення прав інвалідів, їх соціального захисту та реабілітації Едуард Леонов.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», відповідний законопроект вже підготовлено.

«В Івано-Франківську, Львові, Тернополі, Чернівцях, на Волині місцева влада допомагає ветеранам національно-визвольних змагань, але багато воїнів УПА проживає у східних та південних областях, адже часто їм забороняли повертатися на рідні землі. Зважаючи на це, ми повинні зняти дане питання з місцевого рівня і, проявивши політичну волю, віддати належну шану тим, хто здобув нам незалежну Україну», - наголосив Е.Леонов.

За його словами, у законопроекті він чітко прописав перелік пільг, що надаватимуться ветеранам УПА. Зокрема, пропонується здійснювати доплати ветеранам УПА як надбавки до пенсій, відшкодовувати витрати ветеранів за послуги зв’язку і ЖКГ та проїзд, забезпечити санаторне лікування тощо. Ці пільги мають поширюватись і на дружин та вдів ветеранів УПА.

«Учасників Національно-визвольних змагань лишилося не більше десяти тисяч осіб. І з кожним роком, на жаль, їх лави зменшуються. Вони боролися за незалежну Україну. Минули роки і держава нарешті має визнати бійців УПА і підпільників ОУН учасниками боротьби за незалежність України. Вони воювали за створення української держави, тепер настала наша черга віддати шану їхній саможертовності», - вважає Е.Леонов.