Головне за день: огляд топ-новин
У новинний потік сьогоднішнього дня вихором увірвався метеорит, що впав на Уралі. Суд у справі про вбивство Щербаня допитував другого свідка без присутності Тимошенко, українські біатлоністки взяли срібло на ЧС.
Детальніше – у нашому огляді
На Челябінськ упав метеорит (фото)
Наслідком падіння метеорита в Челябінській області може стати виникнення в атмосфері озонової діри, кажуть учені. Кількість постраждалих від уламків метеорита на Уралі наблизилася до тисячі.
Газпром: 7 мільярдів доларів Україні все одно доведеться платити
"Газпром" наполягає на оплаті "Нафтогазом" $ 7 млрд за невибраний газ.
Тимошенко на допит другого свідка не привезли
Інший свідок ГПУ заявив, що Тимошенко заплатила за вбивство Щербаня $3 мільйони. Захист Тимошенко в свою чергу заявив, що знає, хто заплатив за вбивство Щербаня. Адвокати, грунтуючись на сьогоднішніх свідченнях свідка Сергія Зайцева, підготують заяву та звернуться у понеділок до генерального прокурора Віктора Пшонки з вимогою порушити кримінальну справу проти колишнього радника екс-прем'єра України Павла Лазаренко Петра Кириченка за організацію та оплату вбивства депутата Євгена Щербаня.
Катастрофа Ан-24 у Донецьку: прокуратура розглядає версію теракту
У Донецьку як одну з версій авіакатастрофи, що сталася 13 лютого з літаком Ан-24, який здійснював чартерний рейс із Одеси, правоохоронці розглядають терористичний акт.
У Рибака знову не домовилися: опозиція вимагає включити Раду-3
Опозиція та більшість в чергове не змогли домовитись щодо розблокування роботи Верховної Ради України.
Кучма - журналісту: Сяду, тільки разом із вами
Колишній Президент України Леонід Кучма назвав справедливим вирок, винесений екс-начальнику Департаменту зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ Олексію Пукачу за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
У Раді протестували «сенсорний палець»: Єфремов проголосував телефоном
Єфремов обдурив «сенсорну кнопку», Яценюк звинуватив його в підтасовці, а розробник системи заявив, що нічого не розуміє. В «УДАРі» в свою чергу, заявили, що депутати повинні голосували підняттям рук, доки розроблятиметься нова система.
Рибак обіцяє забезпечити на вівторок майже 100% явку депутатів на роботу
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак упевнений, що у вівторок на засідання парламенту прибудуть практично всі народні депутати.
Українки вибороли срібло на ЧС з біатлону
На чемпіонаті світу з біатлону в командній естафеті українська жіноча збірна виборола друге місце.