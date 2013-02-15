Головне за день: огляд топ-новин

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На Челябінськ упав метеорит (фото)

Наслідком падіння метеорита в Челябінській області може стати виникнення в атмосфері озонової діри, кажуть учені. Кількість постраждалих від уламків метеорита на Уралі наблизилася до тисячі.

Газпром: 7 мільярдів доларів Україні все одно доведеться платити

"Газпром" наполягає на оплаті "Нафтогазом" $ 7 млрд за невибраний газ.

Тимошенко на допит другого свідка не привезли

Інший свідок ГПУ заявив, що Тимошенко заплатила за вбивство Щербаня $3 мільйони. Захист Тимошенко в свою чергу заявив, що знає, хто заплатив за вбивство Щербаня. Адвокати, грунтуючись на сьогоднішніх свідченнях свідка Сергія Зайцева, підготують заяву та звернуться у понеділок до генерального прокурора Віктора Пшонки з вимогою порушити кримінальну справу проти колишнього радника екс-прем'єра України Павла Лазаренко Петра Кириченка за організацію та оплату вбивства депутата Євгена Щербаня.

Катастрофа Ан-24 у Донецьку: прокуратура розглядає версію теракту

У Донецьку як одну з версій авіакатастрофи, що сталася 13 лютого з літаком Ан-24, який здійснював чартерний рейс із Одеси, правоохоронці розглядають терористичний акт.

У Рибака знову не домовилися: опозиція вимагає включити Раду-3

Опозиція та більшість в чергове не змогли домовитись щодо розблокування роботи Верховної Ради України.

Кучма - журналісту: Сяду, тільки разом із вами

Колишній Президент України Леонід Кучма назвав справедливим вирок, винесений екс-начальнику Департаменту зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ Олексію Пукачу за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

У Раді протестували «сенсорний палець»: Єфремов проголосував телефоном

Єфремов обдурив «сенсорну кнопку», Яценюк звинуватив його в підтасовці, а розробник системи заявив, що нічого не розуміє. В «УДАРі» в свою чергу, заявили, що депутати повинні голосували підняттям рук, доки розроблятиметься нова система.

Рибак обіцяє забезпечити на вівторок майже 100% явку депутатів на роботу

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак упевнений, що у вівторок на засідання парламенту прибудуть практично всі народні депутати.

Українки вибороли срібло на ЧС з біатлону

На чемпіонаті світу з біатлону в командній естафеті українська жіноча збірна виборола друге місце.