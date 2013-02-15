Вчені: Метеорит, що впав під Челябінськом, створить озонову діру

Про це повідомив астрофізик, кандидат наук, доцент кафедри теоретичної фізики Челябінського державного університету Сергій Замоздра, пише Газета.ру.

«Вибухнув він (метеорит) на висоті, за моїми оцінками, 50 кілометрів, тому що ударні хвилі прийшли приблизно через дві хвилини після спалаху, а звуку необхідно три секунди, щоб подолати один кілометр. Слід від уламка, швидше за все, пішов у бік Міаса, десь в тому районі може лежати справжній метеорит або навіть утворитися воронка. Коли такий об'єкт входить в атмосферу й вибухає, він перш за все руйнує озоновий шар. І, природно, над нами зараз буде невелика озонова діра, і ми отримаємо на невелику величину більше ультрафіолетової радіації. Що стосується радіоактивних забруднень - мені здається, вони не можуть сильно збільшуватися, тому що більшість метеоритів не радіоактивні. Найпотужніше тут вплив - це спалах світла і ударна хвиля », - сказав Замоздра.

«Досить складно було передбачити, що метеорит впаде саме в районі Челябінська. Похибка в таких розрахунках складає до 500 кілометрів. На Землю щорічно падають такі великі камені, але судячи з потужності спалаху, цей був дуже важкий. Така подія відбувається на Землі раз на 20-30 років », - додав він.

Ослаблення озонового шару підсилює потік сонячної радіації на Землю і викликає у людей зростання числа ракових утворень шкіри. Також підвищений рівень випромінювання веде до різкого збільшення смертності серед морських тварин і рослин.