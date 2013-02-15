Захист Тимошенко заявляє, що знає, хто заплатив за вбивство Щербаня

Захист екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, грунтуючись на сьогоднішніх свідченнях свідка Сергія Зайцева, підготує заяву та звернеться у понеділок до генерального прокурора Віктора Пшонки з вимогою порушити кримінальну справу проти колишнього радника екс-прем'єра України Павла Лазаренко Петра Кириченка за організацію та оплату вбивства депутата Євгена Щербаня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам по завершенню допиту свідка С.Зайцева в Апеляційному суді Києва заявив захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко.

“Виходячи зі слів свідка, який сказав зі слів Кириченка, що той “решил вопросы с донецкими”. Тобто, на мій погляд, і це буде оформлено в завтра в заяві про злочин, це означає, якщо вірити показам цього свідка, то людина, яка замовила і оплатила вбивство, є Петро Кириченко. Така заява про злочин буде оформлена і подана в понеділок до Генеральної прокуратури України за підписом захисту Юлії Тимошенко”, - сказав С.Власенко.

При цьому він звернув увагу на той факт, що П.Кириченко, як зазначив свідок С.Зайцев, зловживав алкоголем, вживав наркотики і мав вкрай негативне ставлення до Ю.Тимошенко.

За словами адвоката, свідок також в своїх показах зазначив, що домовляючись із фігурантом справи про вбивство Є.Щербаня Олександром Мільченком про вбивство та перерахувавши йому гроші, П.Кириченко в такий спосіб хотів довести П.Лазаренку власну необхідність.