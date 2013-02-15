Газпром: 7 мільярдів доларів Україні все одно доведеться платити

"Газпром" наполягає на тому, що Україна має сплатити 7 мільярдів доларів за невідібраний газ, заявив Financial Times заступник голови російського газового холдингу Олександр Медведєв.

Про це повідомляє РІА "Новости".

"Я не можу собі уявити в найзухваліших думках, що Україна відмовиться виконувати свої зобов'язання. Принцип" бери або плати "- це навіть якщо не хочеш, все одно доведеться платити", - сказав він.

При цьому Медведєв зазначив, що штрафні санкції, виставлені Україні, значно менші, ніж це передбачено за контрактом від 2009 року. За його словами, "Нафтогаз України" зобов'язаний купувати 42,5 мільярда кубометрів газу в рік, проте минулого року він придбав лише близько 60% або 24,9 мільярда кубометрів.

"Немає жодного значення, що "Нафтогаз" повідомив "Газпром" заздалегідь, що йому не потрібен весь законтрактований газ", - сказав він.

У січні 2013 року "Газпром" виставив "Нафтогазу" рахунок на 7 мільярдів доларів за невибрані обсяги газу в рамках умови "бери або плати" за контрактом від 2009 року. "Нафтогаз" заявив, що заплатив за весь газ, фактично поставлений "Газпромом" 2012 року, і не вважає справедливими вимоги "Газпрому" щодо невибраних обсягів. Відповідно до умов контракту на поставку газу, "Нафтогаз" запропонував "Газпрому" провести переговори для вирішення цієї проблеми.

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Минулого тижня "Газпром" і Україна двічі проводили переговори, але в повідомленнях про підсумки питання виставленого рахунку не піднімалося. У четвер міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що Україна відповіла "Газпрому", що не бачить підстав оплачувати рахунок на 7 мільярдів доларів, виставлений їй за недобір газу в 2012 році. Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляв, що Київ сподівається домогтися від російської сторони оновленого газового контракту і перегляду ціни. Україна кілька років намагається переглянути газові угоди з Росією, називаючи ціну завищеною, а самі контракти - кабальними. "Нафтогаз", який неодноразово просив знизити річний обсяг закупівлі у 2012 році до 27 мільярдів кубометрів, вважає свої зобов'язання виконаними. "Газпром" наполягає, що контрактний обсяг на 2012 рік залишився на рівні 52 мільярдів кубів, і умова "бери або плати" стосуються 41,6 мільярда кубів.