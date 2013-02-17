УДАР розклеїв нагадування нардепам, що голосувати слід особисто (фото)

Про це повідомив народний депутат фракції "УДАР" Сергій Каплін в ексклюзивному інтерв`ю «Обозревателю».

«Більшість захворіла поширеною політичною хворобою - безсовісністю. І цю совість потрібно усіляким чином розбудити. Наклейки на робочих місцях депутатів повинні нагадувати слугам народу, що їхні виборці голосують самостійно і чекають того ж від своїх представників у ВР», - цитує С.Капліна прес-служба партії.

«Персональне голосування повинне стати відліком у формуванні нової парламентської культури, культури, яка поверне довіру до Ради і депутатів. Поки народ не побачить, що його обранці працюють особисто і, відповідно, несуть відповідальність за своє голосування, люди зневажатимуть український парламент», - вважає політик.