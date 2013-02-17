Чинний президент Еквадору може виграти сьогоднішні вибори в першому турі

На пост глави держави претендують 8 кандидатів, серед яких - чинний Президент Рафаель Корреа, передає РІА «Новости». За даними останніх опитувань, за нього готові проголосувати близько 50% громадян, які мають право голосу. Основний суперник Р.Корреа - екс-банкір Гільермо Лассо - може розраховувати на підтримку 20% еквадорців

Для перемоги в першому турі претендентові необхідно одержати половину плюс один з визнаних дійсними бюлетенів, або ж набрати просту більшість голосів (більш як 40%), але при цьому відірватися від найближчого кандидата з перевагою в 10%. У разі потреби 7 квітня буде проведено другий тур, у ньому братимуть участь два кандидати, які набрали найбільше голосів.

Всього у виборах візьмуть участь близько 11,6 мільйона еквадорців, для яких процедура участі в голосуванні є обов`язковою. Традиційно, як і в багатьох інших країнах Латинської Америки, день виборів у Еквадорі оголошено безалкогольним, продаж міцних напоїв заборонений у будь-якому вигляді і в будь-яких закладах.