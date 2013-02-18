Прокурор: Луценко не створює враження важкохворої людини

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам прокурор Володимир Пугачов, який брав участь у засіданні Апеляційного суду Чернігівської області, що 18 лютого розглядав апеляційну скаргу захисників Ю.Луценка на відмову суду першої інстанції звільнити екс-міністра за станом здоров'я.

Прокурор підкреслив, що у своєму зверненні до суду керувався виключно висновками, які подали адвокати, "і тих хвороб, що зазначені у переліку, там немає".

"І загалом Луценко враження людини, що тяжко хвора, не складає", - сказав В.Пугачов.

Як повідомлялося, Апеляційний суд Чернігівської області 18 лютого, розглянувши апеляційну скаргу захисників колишнього міністра МВС України Ю.Луценка на ухвалу Менського районного суду щодо неможливості його звільнення за хворобою, залишив її без задоволення.

Ю.Луценко був засуджений до 4 років позбавлення волі за розтрату держкоштів в особливо великих розмірах та до 2 років обмеження волі за службову недбалість на посаді глави МВС.

Із серпня 2012 року Ю.Луценко відбуває покарання у Менській виправній колонії в Чернігівській області.

В грудні 2012 року Менський районний суд Чернігівської області відмовив екс-міністру в звільненні за станом здоров'я.

Захист екс-міністра заявляє, що він серйозно хворий. На переконання адвокатів, наявні у Ю.Луценка захворювання - цироз печінки та портальна гіпертензія - є підставою для звільнення за станом здоров’я, оскільки ці діагнози включені до переліку хвороб, що дозволяють дострокове звільнення із місць позбавлення волі.