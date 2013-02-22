Експерт думає, що Кузьміну закортіло погратися в комісара Каттані

Але з іншого боку такі заяви можуть бути і елементом самозахисту першого заступника Генпрокурора. Таку думку в ефірі «5 каналу» висловив політичний експерт, директор Центру політичного аналізу «Пента» Володимир Фесенко.

«Мені здається, що ось в цій особистій війні Кузьміна проти Кучми є елементи не просто самопіару. Мені здається тут особистий стиль – він хоче грати роль українського комісара Каттані, який проводить війну і проти Тимошенко, і проти Кучми. А зараз ще є додатковий мотив – мені здається, що такими заявами Кузьмін робить лінію самозахисту. В ЗМІ з’явились заяви, що потрібно звільнити Кузьміна, як людини, яка ініціювала справи проти Луценка і проти Тимошенко. А от зараз, сказавши такі звинувачення проти Кучми, він страхується – якщо звільнять, то звільнять не за те, що Тимошенко переслідував, а за те, що хотів відкрити справу проти Кучми», – заявив Фесенко.