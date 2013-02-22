Яценюк скаржиться, що Рибак частує його сухарями, а регіоналів - цукерками

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк сказав, відповідаючи на запитання, коли буде досягнуто домовленостей між опозицією та більшістю щодо розблокування роботи парламенту.

“У мене складається враження, що вони умисно не розблоковують Верховну Раду. Тому що о 10-й ранку, коли приходиш до Рибака, там наливають чай, каву”, - сказав він.

При цьому А.Яценюк зауважив, що йому чомусь постійно “підсовують” сухарі, а самі при цьому їдять цукерки.

“Я так розумію, що у «регіоналів» непроста ситуація, і вони приходять до Рибака не вирішити питання розблокування парламенту, а попити чай і каву”, - додав А.Яценюк.

Крім того, за його словами, щоразу на цих зустрічах представники опозиції отримують нові пропозиції, а коли намагаються щось вияснити, то «регіонали» «жують».