Опозиція тримає облогу ВР - з новим плакатом і листівками

Народні депутати з опозиційних фракцій продовжують блокувати роботу Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі у президії знаходяться більше 10 представників «УДАРу», біля трибуни - представники “Батьківщини” та “Свободи”.

Водночас у сесійній залі з’явився новий плакат із написом “За Україну - в Європі!”, нижче написано “За Україну без” і намальовано перекреслений портрет чоловіка у короні.

В той же час на робочих місцях депутатів лежать листівки під заголовком “Третій рік руїни: стабільний занепад”. У листівках йдеться, зокрема, про те, що Україна очолила список країн, які страждають від торгівлі людьми, та посіла друге місце в світі за смертністю населення. Також у цій листівці написано, що “український Президент - найдорожчий глава держави у Європі”. Знизу листівки розміщено символіку ВО “Батьківщина”.

Наразі представники всіх фракцій частково знаходяться у сесійній залі. Лідер «УДАРу» Віталій Кличко спілкується зі своїми однопартійцями, які блокують президію.