Рада не працюватиме до 5 березня

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир Рибак нагадав, що наступне засідання парламенту відбудеться 5 березня.

Він зазначив, що на наступному тижні народні депутати України працюватимуть в округах.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні було розпочату другу сесію ВР 7-го скликання, яка мала відкритися ще 5 лютого. Роботу парламенту більше двох тижнів блокувати депутати від опозиції, вимагаючи запровадження персонального голосування.

Сьогодні ж ВР ухвалила зміни до закону про Регламент роботи парламенту щодо особистого голосування депутатів.

Також ВР прийняла заяву на підтримку євроінтеграційних прагнень України.