Рада не працюватиме до 5 березня
13:59, 22 лютого 2013Політика
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Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито.
Рибак закрив перше засідання другої сесії/ Фото: Громадянська мережа ОПОРА
Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир Рибак нагадав, що наступне засідання парламенту відбудеться 5 березня.
Він зазначив, що на наступному тижні народні депутати України працюватимуть в округах.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні було розпочату другу сесію ВР 7-го скликання, яка мала відкритися ще 5 лютого. Роботу парламенту більше двох тижнів блокувати депутати від опозиції, вимагаючи запровадження персонального голосування.
Сьогодні ж ВР ухвалила зміни до закону про Регламент роботи парламенту щодо особистого голосування депутатів.
Також ВР прийняла заяву на підтримку євроінтеграційних прагнень України.
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