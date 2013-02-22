Янукович вирішив знову розділити відомство Табачника

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ході спілкування з громадянами в прямому ефірі проекту «Діалог з країною», який транслювався загальнонаціональними телеканалами.

«Я визнаю помилку, коли об’єднали спорт і освіту», – сказав В.Янукович. Тому, заявив Президент, буде відновлено Міністерство молоді та спорту.

Він додав, що проведена раніше реорганізація «була не реорганізацією, це було напівзнищення тих структур, які займались спортом».

За словами Президента, фізкультурою займаються майже всі, а спортом – лише талановита молодь.

«Спорт треба любити, цим питанням можуть займатись тільки професіонали», – додав В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року В.Янукович своїм указом створив Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України шляхом об’єднання Міністерства освіти і науки та Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту.