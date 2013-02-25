У Черкасах відбулися «Похорони демократії»

Сьогодні в Черкасах прихильники Об’єднаної опозиції провели акцію «Похорони демократії», приурочену до третьої річниці інавгурації Президента України Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 200 учасників акції пройшли ходою від Європейської до Соборної площі. Вони тримали в руках плакати з написами: «Україна у жалобі – Янукович 3 роки при владі», «Юлі – волю!», «Поміняю місцями раз засудженого на два рази несудимого».

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На Соборній площі учасники акції опозиції відтіснили прихильників Партії регіонів, які в цей час проводили свій мітинг. Сутичок чи бійок між мітингувальниками не сталося, оскільки обидві сторони розділив кордон міліції. Пізніше представники Партії регіонів кілька разів намагалися зірвати виступи опозиціонерів свистом та криками.

Прес-служба Черкаської обласної організації ВО «Свобода» поширила заяву, що сьогодні, 25 лютого, о 13.40 у Черкасах невідомі молодики напали на складське приміщення, яке орендує об’єднання на вулиці Ільїна, і поламали реквізит для вуличної акції протесту, присвяченій третій річниці перебування В.Януковича на посту Президента України.

Згідно з повідомленням, близько 10 молодиків увірвалися до приміщення «Свободи», побили двох активістів та поламали реквізит, який «свободівці» готували до акції, – труну та деякі інші речі. Побиті партійці після нападу одразу ж викликали міліцію на місце події.

Як повідомила прес-служба, « …у нападниках «свободівці» впізнали учасників … силових дій проти акцій опозиції та інших доручень на догоду «регіоналам»…»

Кореспонденту УНІАН не вдалося отримати жодного коментаря щодо цього інциденту у правоохоронних органів та органах влади.