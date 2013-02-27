ЗМІ: Убитий мер Сімеїза у 90-ті займався розбоєм

У 1990-ті роки застрелений у вівторок мер Сімеїза Кирило Костенко входив до складу одного з організованих злочинних угруповань (ОЗУ), яке входило у впливову ОЗУ "Башмаки", що діяла в Криму.

Про це пише "Комерсант-Україна" з посиланням на джерело в МВС.

"У 1997 році його затримали за розбійний напад на підприємця, у якого був відібраний автомобіль і $ 2 тис., але в 1998 році Ялтинський міський суд засудив його лише до умовного терміну", - розповіли виданню.

Крім того, за словами джерела, 28 липня 2011 Кирило Костенко разом з депутатом селищної ради Сімеїза Тимуром Шемшедіновим були затримані за підозрою в отриманні хабара в сумі 400 тис. грн від керівників приватних підприємств за отримання земельних ділянок. Проте вже через три тижні обидва були звільнені.

"Вважаю, що в основі вбивства Кирила Костенка лежать економічні мотиви, - розповів газеті співрозмовник в МВС. - Є ймовірність, що це вбивство пов'язане із землею. Бували випадки, коли мери курортних селищ брали гроші у комерційних структур за вирішення питання щодо виділення їм землі, проте у результаті не могли виконати обіцяного. Не виключено, що вбитий міг щось не поділити з такими людьми".

Схожої думки дотримується і народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій Москаль ("Батьківщина").

"Ще в 2000-ті роки я намагався звернути увагу влади на цю людину, - сказав пан Москаль. - Він був добре відомий кримській міліції, однак реакції не було. Вважаю, що його вбивство могло бути пов'язане з операціями із землею або нерухомістю".