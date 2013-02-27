Замість виступу Бойка журналістам показували накриті столи для фуршету
11:04, 27 лютого 2013Політика
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Після завершення розширеного засідання Кабінету міністрів України очікується фуршет.
Трансляція виступу Бойка переривалася
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, після того, як закінчилася трансляція виступу прем’єр-міністра Миколи Азарова, для журналістів розпочалась трансляція виступу віце-прем’єр-міністра Юрія Бойка. Але в якийсь час вона була припинена і журналістам кілька секунд на екрані монітору демонстрували хол перед залою засідань уряду з накритими столами.
На даний час розширене засідання уряду продовжується. Для журналістів відновлено трансляцію виступу Ю.Бойка.
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