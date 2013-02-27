Глава МЗС Польщі: ЄC у листопаді може надати Україні «європейську перспективу»

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Варшаві заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після переговорів з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою.

"2013-й може бути роком, коли будуть закріплені печаткою дуже близькі відносини України з ЄС, а хтозна, може, навіть і надання у Вільнюсі "європейської перспективи" для України", - сказав він.

Польський міністр не уточнив, що він має на увазі під "європейською перспективою", побажавши українській владі виконати висунуті Євросоюзом умови для підписання Угоди про асоціацію, яку сторони хочуть підписати на згаданому саміті.

Р.Сікорський, відповідаючи на запитання журналістів, назвав вирішення проблеми вибіркового правосуддя одним із найважливіших завдань, яке необхідно досягнути для підписання документа.

Водночас він відмовився коментувати, що саме українська влада мала би зробити у справі ув'язнених українських політиків Юлії Тимошенко та Юрія Луценка.

"Це було предметом розмов на найвищому рівні у Брюсселі між Президентом України та главою Ради ЄС і керівником Єврокомісії. Там були ухвалені рішення, котрі нам не годиться коментувати", - сказав Р.Сікорський.

Глава українського МЗС додав, що у висновках останнього саміту Україна-ЄС українська влада погодилася "враховувати у своїй діяльності питання, які пов'язані з реформою системи юстиції та правосуддя".

"Хотів би підтвердити, що Україна, як і раніше, надалі розраховує на підтримку Польщею європейської інтеграції України", - сказав Л.Кожара.

Він також відзначив, що у цьому році очікує дуже інтенсивні контакти між представниками польської та української влади, які, за його словами, навіть можуть стати "рекордними" в історії взаємин.

Як повідомляв УНІАН, представники української влади роками добиваються від Євросоюзу чіткої декларації, що Україна зможе приєднатися до європейського об'єднання, але ЄС досі не надав так званої "європейської перспективи".

Водночас низка експертів зазначають, що підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом вже є підтвердженням того, що держава може приєднатися до ЄС, та додають, що схожі документи підписували інші держави Східної Європи, які зараз входять в європейське об'єднання. Серед них Польща, яка підписала Угоду про асоціацію в 1992 році, а в ЄС вступила в 2004 році.