Експерт: Ризик непідписання угоди про асоціацію величезний - не менше 50%

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Володимир Горбач сьогодні на прес-конференції.

«Ризик непідписання угоди величезний, не менше 50%, а може, навіть і більше», - стверджує В.Горбач.

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На його думку, у випадку провалу угоди з ЄС уряд зможе звернутися до другого зацікавленого в інтеграції партнера – Росії, проте для України наразі це питання не є критичним, і країна цілком може жити далі в тому режимі, який є зараз.

«Якщо так станеться, і угоди не буде досягнуто, доведеться існувати в тому стані, в якому ми є зараз. Доведеться мати справу з іншим партнером з пропозицією по інтеграції – Росією. Але моя думка, що українська влада не є критично зацікавленою і у цій пропозиції та не буде стрімголов кидатися у цей формат інтеграції», – підкреслив експерт.

Як повідомляв УНІАН, Рада закордонних справ ЄС у своїх висновках від 10 грудня 2012 року наголосила на можливості підписання Угоди про асоціацію з Україною до запланованого на листопад Вільнюського саміту “Східного партнерства”, якщо Україна досягне прогресу в питаннях удосконалення виборчого законодавства, вирішення проблеми вибіркового правосуддя, а також продовженні реформ, розпочатих в рамках Порядку денного асоціації.