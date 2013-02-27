У ПР пропонують заборонити валютні депозити
Нардеп від ПР Євген Сігал пропонує ВР внести зміни до Закону «Про банки та банківську діяльність», що передбачають скасування норми, яка дозволяє банкам залучати вклади (депозити) від фізосіб в іноземній валюті.
Відповідний законопроект №2400 зареєстрований і поданий на розгляд до парламенту.
Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту, запропоновані зміни дозволять банкам суттєво збільшити обсяги дешевих кредитних ресурсів у національній валюті, а населенню – активніше використовувати свої доходи на споживання товарів і послуг вітчизняних товаровиробників.
Автор законопроекту також звертає увагу, що станом на жовтень 2012 року загальний депозитний портфель банків на 57% (303,5 млрд грн) складався з гривневих вкладів і на 43% (233,5 млрд грн) із вкладів у іноземній валюті. При цьому 38,1% залучених вкладів становили саме вклади фізосіб.
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«Проте зрештою економіка України так і не отримувала доступних і дешевих інвестиційних коштів, щоб забезпечити розвиток бізнесу. Тому пропонується скасувати норму закону, що дозволяє фізичним особам мати вклади в іноземній валюті, з метою подальшого зростання обсягів кредитних ресурсів комерційних банків у національній валюті, їх здешевлення й формування умов, коли населення зможе активніше спрямовувати свої доходи на споживання», - сказано в пояснювальній записці до законопроекту.
Як повідомляв УНІАН, у січні 2013 року прем'єр-міністр України Микола Азаров на засіданні Кабінету міністрів оцінив приріст обсягів депозитів громадян у банках за 2012 рік майже в 60 млрд грн, або на 19% – до 366 млрд грн, що майже співпадає з річним доходом держбюджету.
За даними НБУ, обсяг депозитів громадян України за три квартали 2012 року зріс на 44 млрд грн, або на 14,2%, і на 1 жовтня 2012 року становив 354,391 млрд грн. Більшість вкладів розміщені на термін від 1 до 2 років – 36,95%, на термін до 1 року доводиться 33,72% вкладів, «до запитання» – 22,34%, на термін більше 2 років – 6,98%.