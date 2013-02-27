У ПР пропонують заборонити валютні депозити

Відповідний законопроект №2400 зареєстрований і поданий на розгляд до парламенту.

Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту, запропоновані зміни дозволять банкам суттєво збільшити обсяги дешевих кредитних ресурсів у національній валюті, а населенню – активніше використовувати свої доходи на споживання товарів і послуг вітчизняних товаровиробників.

Автор законопроекту також звертає увагу, що станом на жовтень 2012 року загальний депозитний портфель банків на 57% (303,5 млрд грн) складався з гривневих вкладів і на 43% (233,5 млрд грн) із вкладів у іноземній валюті. При цьому 38,1% залучених вкладів становили саме вклади фізосіб.

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«Проте зрештою економіка України так і не отримувала доступних і дешевих інвестиційних коштів, щоб забезпечити розвиток бізнесу. Тому пропонується скасувати норму закону, що дозволяє фізичним особам мати вклади в іноземній валюті, з метою подальшого зростання обсягів кредитних ресурсів комерційних банків у національній валюті, їх здешевлення й формування умов, коли населення зможе активніше спрямовувати свої доходи на споживання», - сказано в пояснювальній записці до законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2013 року прем'єр-міністр України Микола Азаров на засіданні Кабінету міністрів оцінив приріст обсягів депозитів громадян у банках за 2012 рік майже в 60 млрд грн, або на 19% – до 366 млрд грн, що майже співпадає з річним доходом держбюджету.

За даними НБУ, обсяг депозитів громадян України за три квартали 2012 року зріс на 44 млрд грн, або на 14,2%, і на 1 жовтня 2012 року становив 354,391 млрд грн. Більшість вкладів розміщені на термін від 1 до 2 років – 36,95%, на термін до 1 року доводиться 33,72% вкладів, «до запитання» – 22,34%, на термін більше 2 років – 6,98%.