Коморовський і Ромпей сьогодні знову говорили про Україну

Про це УНІАН повідомила прес-служба польського президента.

Г.Ромпей, згідно повідомлення, запевнив Б.Коморовського в тому, що Євросоюз хоче підписати з Україною договір про асоціацію, що може статися на саміті "Східного партнерства" у листопаді 2013 року.

Водночас обидва політики відзначили важливість виконання Україною низки умов для підписання документу, визначених Закордонною радою ЄС в грудні минулого року.

Прес-служба зазначила, що Україна стала однією з тем, які обговорювали Б.Коморовський з Г.Ромпеєм, поряд з приєднанням Польщі до зони єдиної європейської валюти - євро.

Прес-служба також повідомила, що Б.Коморовський сьогодні прийняв у себе міністра закордонних справ України Леоніда Кожару, з яким також обговорював тему підписання договору про асоціацію України з ЄС.

Згідно повідомлення, Президент Польщі пообіцяв главі українського МЗС повну підтримку польської влади для того, аби Україна змогла виконати усі умови необхідні для підписання цього документу.

"Броніслав Коморовський ще раніше відправив листи до глави уряду Дональда Туска, глав Сейму та Сенату з проханням про підтримку ефективної та масштабної акції надання доступу до усього польського досвіду для України, аби допомогти їй на шляху євроінтеграції", - додала прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, найбільший безпосередній західний сусід України, Польща, є найактивнішим прихильником європейської інтеграції українців серед усіх 27 держав Євросоюзу, до якого самим полякам вдалося вступити менше, ніж 10 років тому.