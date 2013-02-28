Сафіулін призначений міністром молоді і спорту

Янукович призначив Сафіулліна міністром молоді та спорту України.

Президент України Віктор Янукович своїм указом № 103/2013 призначив Равіля Сафіулліна міністром молоді та спорту України. Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави. Іншим своїм указом Президент України звільнив Р.Сафіулліна з посади голови Державної служби молоді та спорту України.

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