Сафіулін призначений міністром молоді і спорту
19:35, 28 лютого 2013Політика
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Янукович призначив Сафіулліна міністром молоді та спорту України.
Равіль Сафіуллін став міністром
Президент України Віктор Янукович своїм указом № 103/2013 призначив Равіля Сафіулліна міністром молоді та спорту України.
Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави.
Іншим своїм указом Президент України звільнив Р.Сафіулліна з посади голови Державної служби молоді та спорту України.
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