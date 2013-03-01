Квасневський побачив прогрес в Україні для підписання Угоди з ЄС

Колишній Президент Польщі та один із учасників Моніторингової місії Європарламенту зі спостереження за розглядом справ екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко і екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Александр Квасневський бачить прогрес у вирішенні українською владою питань, необхідних для підписання Угоди про асоціацію України з Євросоюзом.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це А.Квасневський сказав в інтерв'ю польським журналістам у Вашингтоні.

"Потроху, але цей прогрес, однак, є. Варто тут згадати економічні реформи, юридичні, наприклад, зміну кримінального кодексу та закону про адвокатуру, яка врешті підвищує роль адвокатів у судовому процесі. Багато речей діється", - сказав екс-президент, слова якого наводить РАР.

Він відзначив, що результати останнього саміту Україна-ЄС, котрий відбувся 25 лютого в Брюсселі, підтверджує можливість підписання Угоди про асоціацію на саміті "Східного партнерства" у листопаді.

"Найважливіше те, що двері залишаються відчиненими", - сказав він.

А.Квасневський нагадав, що українська влада ще має час до травня цього року, аби вирішити низку до сих пір невирішених справ, серед яких він згадав ситуацію з Ю.Тимошенко та Ю.Луценком.

Він повідомив, що планує найближчим часом знову відвідати Київ для переговорів в цій справі.

"Як усі переговори, - це важка праця, яка вимагає величезного терпіння та розуміння ситуації, оскільки треба знайти рішення, котре дозволить усім вийти без втрати обличчя, а це не є простим завданням", - наголосив він.

РАР відзначає, що А.Квасневський повідомив, що в ході своїх переговорів у Вашингтоні з представниками американської влади буде переконувати їх проводити "більш активну" політику в справі України.