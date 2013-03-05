Яценюк - Рибаку: Депутатів не можна здавати, як склотару

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Яценюк повідомив на брифінгу.

Він зазначив, що опозиційні фракції звернулися до В.Рибака з тим, щоб він “відкликав сфальшовану позовну заяву”, а також скликав засідання керівників фракцій з тим, щоб “розібратись по депутатах-сумісниках від ПР, бо в ПР, за нашими даними, близько 37 депутатів, які внесені чи то до реєстру адвокатів, чи то до реєстру суб’єктів підприємницької діяльності”.

А.Яценюк зазначив, що після цього мало бути проведене публічне засідання Регламентного комітету щодо депутатів-сумісників.

А.Яценюк зазначив, що намагався переконати В.Рибака, що “депутатів не можна здавати, як склотару. А він - перший голова парламенту, який таким чином поступає”.

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А.Яценюк в черговий раз наголосив, що В.Рибак звернувся до Вищого адміністративного суду України щодо позбавлення повноважень С.Власенка на підставі “сфальшованого рішення Регламентного комітету”. Однак, “В.Рибак відмовився виконати закон, відмовився виконати Конституцію і відкликати позов, розібратися з депутатами від Партії регіонів, розібратися в ситуації з головою Регламентного комітету, який вчинив кримінальний злочин, сфальшувавши рішення Регламентного комітету”, наголосив А.Яценюк.

Він додав, що, якби все це зробив В.Рибак, то парламент міг би працювати в нормальному режимі.

Як повідомляв УНІАН, засідання Верховної Ради України досі не розпочалося, опозиція блокує роботу парламенту.

Біля президії та трибуни ВР знаходяться близько 40 представників фракції “Батьківщина”, депутати інших фракцій знаходяться біля своїх робочих місць та спілкуються одне з одним.

Нагадаємо, опозиційні фракції звинувачують Володимира Макеєнка у фальсифікації рішення Регламентного комітету, на підставі якого голова Верховної Ради Володимир Рибак звернувся до Вищого адміністративного суду України з позовом про позбавлення народного депутата з фракції «Батьківщина» Сергія Власенка депутатських повноважень.

1 березня голова політради ВО «Батьківщина», народний депутат Олександр Турчинов заявив, що 27 лютого 9 із 17 членів регламентного комітету ВР провели засідання, не повідомляючи про це 8 опозиційних колег, на якому прийняли рішення про те, що С.Власенко має бути позбавлений депутатства через те, що займається адвокатською діяльністю.

Раніше, 8 лютого 2013 року, Вищий адміністративний суд України позбавив Павла Балогу і Олександра Домбровського депутатських повноважень.

Підставою для такого рішення ВАСУ став позов депутата Верховної Ради VI скликання Юрія Кармазіна, який заявив про фальсифікацію виборів в округах № 11 (Вінницька область) і № 71 (Закарпатська область).

Вищий адміністративний суд своїм рішенням зобов'язав ЦВК провести повторні вибори в цих округах.

14 лютого голова Верховної Ради Володимир Рибак повідомив, що направив до КС подання щодо відповідності Основному Закону рішення ВАСУ про позбавлення народних депутатів П.Балоги і О.Домбровського повноважень.

1 березня, член фракції ПР Володимир Олійник поінформував, що В.Рибак звернувся до суду щодо ситуації з сумісництвом народного депутата від Партії регіонів Андрія Веревського.