Азаров дізнався, що приймає нікудишні ліки

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр повідомив у ході наради з основними вітчизняними дистриб'юторами ліків.

“У нас наші люди купують приблизно на 1,2-2 мільярди гривень препаратів, які взагалі не використовуються в європейських країнах”, - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що ефективність цих ліків не доведена. Зокрема, за словами прем'єр-міністра, йдеться про такі препарати, як «мілдронат», «предуктал» та інші.

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“Я став цікавитися, що це за препарати. Я дізнався, що це ті самі препарати, які я особисто застосовую. Напевно, я не найбільш нецивілізований споживач ліків. Так якщо я їх приймаю, що вже говорити про просту людину, але я тепер виключу звичайно (ці ліки — УНІАН) зі свого спектра», - зазначив М.Азаров. Він підкреслив, що напевно є ефективніші препарати. При цьому він зазначив, що це необхідно довести людям.