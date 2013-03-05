Суд відхилив скаргу соратниць Тимошенко, яких винесли з її лікарні

4 березня Апеляційний суду Харківської області відмовив у задоволенні апеляційної скарги народного депутата Тетяни Слюз на ухвалу Дзержинського районного суду міста Харкова, який прийняв рішення щодо видалення народних депутатів жінок - Олександру Кужель, Людмилу Денисову та Тетяну Слюз - з відокремленого охоронюваного блоку дев’ятого поверху Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО "Батьківщина".

"Влада в черговий раз продемонструвала своє зухвале нехтування законом та фактично легітимізувала незаконні дії невідомих осіб, які силою винесли народних депутатів жінок - Олександру Кужель, Людмилу Денисову та Тетяну Слюз з приміщення лікарні «Укрзалізниці», де вони перебували на підтримку акції громадянської непокори лідера опозиції Юлії Тимошенко", - йдеться у повідомленні.

В прес-службі зазначили, що рішення суду "замовне" і демонструє, що в Україні відсутнє справедливе правосуддя, а влада, як і у справі щодо позбавлення мандату народного депутата Сергія Власенка, керується принципом «своїм – усе, ворогам – вибіркове застосування законодавства».

Вони також зазначили, що згідно зі статтею 17 Закону України «Про статус народного депутата» народний обранець користується правом безперешкодно відвідувати органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також має право безперешкодного доступу на всі підприємства, в установи та організації, розташовані на території України, незалежно від їх підпорядкування, форм власності, режиму секретності. Більше того, народний депутат у разі порушення прав, свобод і інтересів людини та громадянина має право вимагати негайного припинення порушення або звертатися з вимогою до відповідних органів державної влади.

В прес-службі наголосили, що саме цими правовими нормами керувалися жінки народні депутати – О.Кужель, Л.Денисова та Т.Слюз, перебуваючи у приміщенні лікарні «Укрзалізниці» та вимагаючи припинити порушення прав Юлії Тимошенко.

У повідомленні вказано, що Об’єднана опозиція «Батьківщина» залишає за собою право всіма законними засобами захищати права громадян України, права народних депутатів України, у тому числі через звернення до Європейського Суду з прав людини, який залишається єдиним судовим органом, що виносить незаангажовані справедливі рішення.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня ц.р. жінок - народних депутатів від «Батьківщини» О.Кужель, Т.Слюз і Л.Денисову, які 16 січня в ЦКЛ «Укрзалізниці» приєдналися до акції громадянської непокори екс-прем'єр-міністра Ю.Тимошенко, силою видворили за межі лікарняного блоку екс-прем'єра.

Міліція заявила, що співробітники Державною виконавчої і пенітенціарної служб, які видворяли жінок - народних депутатів з медичного блоку харківської лікарні, діяли на законних підставах згідно з рішенням Дзержинського районного суду міста Харкова, яким було задоволено позов керівництва ЦКЛ «Укрзалізниці» та Качанівської виправної колонії (№54) про усунення перешкод в діяльності установ та видалення вказаних осіб з відокремленого охоронюваного блоку дев’ятого поверху лікарні.

1 лютого депутати Л.Денисова, О.Кужель і Т.Слюз направили звернення на ім'я голови Комітету Верховної Ради України з питань верховенства права і правосуддя Сергія Ківалова з вимогою звільнити з посади суддю Дзержинського районного суду м. Харкова, яка відкрила провадження у справі стосовно жінок-депутатів, що приєдналися до акції громадянської непокори Ю.Тимошенко.