Рибак обіцяє, що скоро опублікують письмове послання Януковича ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Володимир Рибак, відповідаючи на запитання журналістів.

На уточнююче запитання, чи прийде Президент до ВР, щоб особисто звернутися до депутатів, чи направить послання у письмовому вигляді, В.Рибак зауважив, що якщо депутати припинять блокувати роботу парламенту, то В.Янукович може й прийде на пленарне засідання.

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“Ми, кінець-кінцем, маємо поважати Президента”, - наголосив спікер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що опозиція наполягає на тому, щоб Президент виступив 19 березня зі Щорічним посланням до Верховної Ради.