Богатирьову вивели з «мовної» робочої групи і замінили Грищенком

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури, відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабінету міністрів 6 березня.

Водночас до складу групи введено віце-прем’єр-міністра Костянтина Грищенка, як голову цієї групи, який наділений повноваженнями у разі потреби вносити зміни до персонального складу групи.

Як зазначається у повідомленні, метою даного нормативно-правового акта є відновлення діяльності робочої групи, створеної розпорядженням Кабінету міністрів України від 3 вересня 2012 року №671, діяльність якої спрямована на удосконалення законодавчого забезпечення застосування мов в Україні та підготовку комплексної державної програми розвитку державної мови в Україні.

В уряді переконані, що прийняття розпорядження дозволить відновити діяльність робочої групи для продовження роботи щодо комплексного удосконалення законодавчого забезпечення порядку застосування мов в Україні.