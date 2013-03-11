Голова Венеціанської комісії задоволений співпрацею з Києвом

Як повідомили УНІАН у представництві України при Раді Європи, про це він повідомив комісію на пленарному засіданні 9 березня у Венеції під час інформування про результати своєї поїздки в Україну.

"Я задоволений високим рівнем готовності української влади спільно з нашими експертами працювати над конституційними змінами та вдосконаленням виборчого законодавства і реформою прокуратури. Венеціанська комісія останнім часом приділяє багато уваги Україні і готова продовжувати свою роботу у цьому напрямку", - процитували у представництві Дж.Букікіо.

У представництві також повідомили, що Дж.Букікіо поінформував членів Венеціанської комісії про готовність української сторони найближчим часом передати для експертизи напрацьований проект змін до Конституції України в частині, що стосується судоустрою.

Як повідомляв УНІАН, 5-6 лютого відбувся візит в Україну голови Венеціанської комісії. Дж.Букіккіо провів зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем, головою Верховної Ради Володимиром Рибаком, а також з членами Конституційної асамблеї.