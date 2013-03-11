Церемонія нагородження переможців конкурсу Благодійна Україна – 2012

14 березня 2013 року у Великій концертній залі Національного центру ділового та культурного співробітництва «Український дім» (Київ, вул. Хрещатик, 2) відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців Національного конкурсу «Благодійна Україна – 2012».



Відзначення кращих благодійників України 2012 року стане складовою великої доброчинної акції, яка також включатиме в себе «тихий» аукціон та благодійний концерт гурту «Мандри». На захід запрошені відомі громадські діячі, політики, бізнесмени, зірки спорту і шоу-бізнесу. Участь в акції передбачає благодійний внесок, мінімальний розмір якого – 120 гривень.

Програма заходу:

18:00 – Благодійний «тихий аукціон» на підтримку програм і проектів Асоціації благодійників України та її членів;

19:00 – Урочиста церемонія нагородження переможців Національного конкурсу «Благодійна Україна»;

20:00 – Благодійний концерт гурту «Мандри».

Раніше, 12 березня 2013 року, о 13:00 в приміщенні Українського національного інформаційного агентства «УКРІНФОРМ» (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16, 2 поверх) під час прес-конференції, присвяченої результатам Національного конкурсу «Благодійна Україна», організатори оголосять лауреатів.

Замовлення запрошень та довідки за телефонами (044) 537-12-80, 390-05-44, e-mail: vbo.abu@gmail.com.

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