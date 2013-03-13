Ультиматум подіяв: переселення 14 сіл депутати зняли з порядку денного

Президія Кременчуцької райради зняла з порядку денного сесії Кременчуцького району розгляд питання про затвердження «Схеми планування території Кременчуцького району», в якій передбачено будівництво Беланівського ГЗК і переселення жителів 14 сіл.

Як передає кореспондент УНІАН, президія райради більшістю голосів ухвалила рішення, запропоноване депутатом райради Ганною Капустян і складене ініціативною групою, групою народних депутатів про зняття з розгляду спірного питання.

Також члени президії погодилися ввести мораторій на розгляд питання про затвердження «Схеми планування території Кременчуцького району».

Крім того, було ухвалено рішення створити робочу групу, до якої увійшли депутати райради, народні депутати України і представник сіл, щоб вивчити питання екологічних і геологічних ризиків, пов'язаних з будівництвом Беланівського ГЗК.

Виступаючи на сесії, депутат від партії «УДАР» Сергій Каплін повідомив, що ним зареєстровано проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з приводу розслідування фактів порушень законодавства при наданні дозволів і відведенні земельних ділянок для будівництва Беланівського ГЗК, можливої загрози національній безпеці, зокрема, екологічній і соціально-економічній сферам, порушенні конституційних прав громадян, яке може виникнути унаслідок такого будівництва.

«Створення ТСК є украй важливим, адже ситуація з відведенням земельних ділянок для будівництва Беланівського ГЗК на території Кременчуцького району Полтавської області районними властями може привести до знищення 14 сіл району. На думку кременчуцьких учених, будівництво Беланівського ГЗК приведе до загибелі річки Псел, і може викликати незворотні зміни ландшафтів, грунтів і водних запасів регіону. Громадськість припускає, що відведення земель лобіює народний депутат Жеваго з метою розширення своєї гірничорудної імперії за рахунок полтавських чорноземів », - відзначив С.Каплін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Кременчуці близько 250 протестуючих почали пікетувати Кременчуцьку райдержадміністрацію, виступаючи проти будівництва Беланівського ГЗК.

О 10-й ранку учасники пікету на чолі з трьома народними депутатами України С.Капліним («УДАР»), «свободовцями» Юрієм Бубликом і Олегом Сиротюком увірвалися в сесійний зал.

На сесії О.Сиротюк поставив ультиматум - або питання буде знято з розгляду, або сесія не відбудеться.

Нагадаємо, проти будівництва Беланівського ГЗК виступає і підприємство «Укртатнафта». За даними їх представників, в результаті будівництва Беланівського ГЗК в «Укртатнафти» виникнуть свої проблеми – проектувальники попереджають, що внаслідок вибухових робіт на ГЗК може бути пошкоджений і не зможе функціонувати ставок-відстійник «Укртатнафти», а в цьому випадку робота підприємства буде або ускладнена, або повністю паралізована.

13 лютого депутати райради також планували розгляд даного питання, проте, почувши думку населення, одноголосно проголосували за зняття питання з розгляду і відправили на доопрацювання.