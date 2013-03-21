Завтра у Варшаві Янукович зустрінеться з президентами Польщі та Угорщини

Про це повідомив глава Адміністрації Президента України Сергій Льовочкін.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, за словами С.Льовочкіна, у рамках програми перебування В.Януковича у Варшаві заплановані українсько-польські переговори на найвищому рівні та тристороння зустріч Президентів України, Польщі та Угорщини.

Як зазначив С.Льовочкін, на порядку денному - тематика розвитку політичного діалогу між країнами, поглиблення торговельно-економічного співробітництва, зокрема у сферах енергетики і транспорту, транскордонної взаємодії.

Чільну увагу буде приділено темі європейської інтеграції України, передусім, результатам 16-го саміту Україна-ЄС (що відбувся 25 лютого в Брюсселі – УНІАН) та підготовці до укладення Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Передбачається обговорення питання активізації співробітництва в регіональних форматах у Центрально-Східній Європі, зокрема, участі України у спільних заходах країн «Вишеградської четвірки».