Батьківщина закликає киян 2 квітня вийти під Верховну Раду
Жителів столиці закликають захистити своє право обирати місцеву владу.
«Батьківщина» закликає киян другого квітня вийти під Верховну Раду аби змусити Партію регіонів проголосувати за призначення виборів у столиці на друге червня. Про це в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат від ОО «Батьківщина» Юрій Одарченко.
«Якщо мова йде – позачергові, чи чергові вибори, то я впевнений, що потрібно було проголосувати постанову, призначити вибори, а потім змінити їх статус. Це абсолютно логічно, якщо зміна ця є доцільна. Ми погодились на друге читання, адже абсолютно зрозуміло, що у нас не було більшості призначити ці вибори на друге червня, і ми хочемо до другого квітня, партія «Батьківщина», зібрати людей, закликати їх під Верховну Раду для того, щоб вулиця підтисла Партію регіонів своєю позицією», - заявив Одарченко.