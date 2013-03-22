Батьківщина закликає киян 2 квітня вийти під Верховну Раду

«Батьківщина» закликає киян другого квітня вийти під Верховну Раду аби змусити Партію регіонів проголосувати за призначення виборів у столиці на друге червня. Про це в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат від ОО «Батьківщина» Юрій Одарченко.

«Якщо мова йде – позачергові, чи чергові вибори, то я впевнений, що потрібно було проголосувати постанову, призначити вибори, а потім змінити їх статус. Це абсолютно логічно, якщо зміна ця є доцільна. Ми погодились на друге читання, адже абсолютно зрозуміло, що у нас не було більшості призначити ці вибори на друге червня, і ми хочемо до другого квітня, партія «Батьківщина», зібрати людей, закликати їх під Верховну Раду для того, щоб вулиця підтисла Партію регіонів своєю позицією», - заявив Одарченко.