Королевська вважає, що «на правильному шляху», бо заговорили про її відставку

Про це вона написала у Фейсбуці.

Вона пише: “Заговорили про мою відставку – після 3-х місяців роботи. Отже, ми на правильному шляху!”. “Говорять про відставку, мабуть, ті, кому вигідно, щоб «соціальні гривні» не доходили до нужденних, а осідали в чиїхось кишенях”, - пише міністр. Н.Королевська зазначає, що “після того, як ми зупинили контрабанду, яка йшла під виглядом «гуманітарки», й розпочалися розмови про відставку”. “Гадаю, це невипадково. Можу уявити, що будуть говорити, коли депутати будуть вимушені відмовитися від своїх пільг”, - пише вона.

Як повідомляє УНІАН з посилання на прес-службу “Батьківщини”, член комітету з питань соцполітики та праці, народний депутат фракції "Батьківщина" Андрій Павловський наголосив, що опозиція вимагає терміново заслухати звіт міністра соціальної політики Н.Королевської у зв'язку з катастрофічною ситуацією довкола розмитнення міжнародної гуманітарної допомоги.

"У зв'язку з недолугою політикою нового міністра соцполітики Королевської фактично відбувається катастрофа з міжнародною гуманітарною допомогою для найбільш вразливих верств населення", - сказав він.

За його словами, на засіданні комітету піднімалося питання про те, що з 519 міжнародних гуманітарних вантажів, які направлено в Україну благодійними організаціями, на кордоні розмитнено лише два.

На тему: Герман просить Азарова більше Королевську у ВР не приводити

"На митниці досі простоюють такі гуманітарні вантажі, як різдвяні подарунки дітям-сиротам; медпрепарати для діабетиків; стоїть допомога для малозабезпечених багатодітних сімей; інвалідні крісла та інше обладнання для інвалідів", - сказав він.

А.Павловський повідомив, що така ситуація виникла у зв'язку з реорганізацією відповідної міжвідомчої комісії, функції якої передали міністерству Королевської, яка з грудня минулого року не спромоглася здійснити жодного кроку у цьому напрямку.

За словами народного депутата, у зв'язку з бездіяльністю міністра, до уряду України звернувся уповноважений посол Королівства Данія з вимогою терміново розмитнити препарати з обмеженим терміном придатності для діабетиків, які Данія безкоштовно надає на суму 2 мільйони доларів.

А.Павловський повідомив, що Комітет з питань соцполітики вчора розглянув це питання за участі представників благодійних гуманітарних організацій, представників організацій інвалідів, за результатами чого було ухвалено рішення про терміновий звіт Н.Королевської, бездіяльність якої може призвести до гуманітарної катастрофи.