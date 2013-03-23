Томенку сподобалася вимога Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, про це народний депутат від «Батьківщини», голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації сказав на брифінгу у парламенті.

“Хочу похвалити. Це я розкритикував Президента. Похвалити, що вчора так само Президент доручив активізувати роботу в системі виконавчої влади з роздержавлення ЗМІ”, - сказав він.

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За словами М.Томенка, він не знає, коли уряд підготує відповідний законопроект, але профільним комітетом ВР аналогічний проект вже зареєстровано.

Як сказав М.Томенко, необхідно зупинити “фантастичне розкрадання коштів, коли за державні кошти чиновники розповідають, як вони багато роблять для українського народу”.