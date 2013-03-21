Янукович велів Азарову прискорити роздержавлення ЗМІ

20:28, 21 березня 2013
Політика
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Президент України Віктор Янукович підписав Доручення «Щодо роздержавлення друкованих засобів масової інформації».

Янукович доручив Азарову прискорити доопрацювання проекту закону щодо роздержавлення друкованих ЗМІ

Відповідне доручення розміщено на офіційному сайті глави держави.

Цим документом з метою виконання зобов'язань України перед Парламентською Асамблеєю Ради Європи щодо роздержавлення друкованих засобів масової інформації, заснованих органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також дальшого впровадження європейських стандартів у цій сфері прем’єр-міністрові України Миколі Азарову доручено забезпечити прискорення доопрацювання за участю Національної спілки журналістів України, фахових об'єднань, трудових колективів редакцій проекту закону України про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації та подати його Президентові України для внесення на розгляд Верховної Ради України як невідкладного.

Термін виконання доручення - 5 квітня 2013 року.

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