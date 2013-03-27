Депутати пропонують на державному рівні відзначити 140-річчя Миколи Міхновського

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО «Свобода», зазначивши, що проект постанови також одностайно схвалено на засіданні парламентського Комітету з питань культури та духовності.

«Свободівці», зокрема, пропонують: надати ім’я Миколи Міхновського Академії внутрішніх справ України в Харкові; Укрпошті – випустити ювілейну марку; Інституту національної пам’яті – впродовж 2013 року підготувати та видати масовим тиражем науково-популярне видання про діяльність М.Міхновського; місцевим органам влади – розглянути можливість перейменування вулиць, площ та скверів на його честь.

«Міхновський – це предтеча українського націоналізму… Міхновський для українців початку XX століття був тим, ким пізніше стали Донцов, Бандера та Шухевич… Тому великі постаті визвольної боротьби потрібно вшановувати на державному рівні», – зазначив народний депутат А.Міщенко.

Як зазначили у «Свободі», 140 років від дня народження М.Міхновського виповнюється вже цього тижня – 31 березня. Цього дня в Прилуках, що на Чернігівщині, відбудеться вшанування його пам’яті.

***М.Міхно́вський (31 березня 1873 р. - 3 травня 1924 р.) - український політичний та громадський діяч, правник, публіцист, основоположник, ідеолог і лідер самостійницької течії українського руху кінця XIX - початку ХХ ст., автор відомої брошури «Самостійна Україна», один з організаторів українського війська, борець за незалежність.