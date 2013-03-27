Депутати шукатимуть, куди ділися 100 млн, які виділили на снігоприбиральну техніку

07:25, 27 березня 2013
Політика
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Депутати Київради разом із народними депутатами України хочуть з’ясувати, куди влада витратила понад 100 мільйонів гривень, які були виділені на закупівлю нової снігоприбиральної техніки для «Київавтодору».

Сніг

Про це в ефірі «5 каналу» заявив депутат Київради, член фракції «УДАР» Олексій Давиденко.

«Наприкінці минулого року Київрада виділила додаткові 100 мільйонів  гривень на закупівлю спецавтотранспорту для «Київавтодору», для прибирання снігу. І ми вже зараз з депутатами Верховної Ради подали запити щодо використання цих коштів. Тобто вже чотири місяці пройшло – де ця нова снігоприбиральна техніка», - заявив Давиденко.

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