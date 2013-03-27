Депутати шукатимуть, куди ділися 100 млн, які виділили на снігоприбиральну техніку

Про це в ефірі «5 каналу» заявив депутат Київради, член фракції «УДАР» Олексій Давиденко.

«Наприкінці минулого року Київрада виділила додаткові 100 мільйонів гривень на закупівлю спецавтотранспорту для «Київавтодору», для прибирання снігу. І ми вже зараз з депутатами Верховної Ради подали запити щодо використання цих коштів. Тобто вже чотири місяці пройшло – де ця нова снігоприбиральна техніка», - заявив Давиденко.