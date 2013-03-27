Депутати шукатимуть, куди ділися 100 млн, які виділили на снігоприбиральну техніку
07:25, 27 березня 2013Політика
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Депутати Київради разом із народними депутатами України хочуть з’ясувати, куди влада витратила понад 100 мільйонів гривень, які були виділені на закупівлю нової снігоприбиральної техніки для «Київавтодору».
Депутати вже надіслали запити
Про це в ефірі «5 каналу» заявив депутат Київради, член фракції «УДАР» Олексій Давиденко.
«Наприкінці минулого року Київрада виділила додаткові 100 мільйонів гривень на закупівлю спецавтотранспорту для «Київавтодору», для прибирання снігу. І ми вже зараз з депутатами Верховної Ради подали запити щодо використання цих коштів. Тобто вже чотири місяці пройшло – де ця нова снігоприбиральна техніка», - заявив Давиденко.
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