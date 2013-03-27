Мазурчак хоче відіспатися і взагалі піти з держслужби

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв‘ю журналістам, відповідаючи на запитання щодо його подальших планів.

«Я йду у відставку як державний службовець і йду з державної служби. Я ще не знаю, де я буду працювати і що буду робити. Але спершу я відісплюсь, тому що чотири доби я не спав. А далі, думаю, що прийму якесь рішення для себе. Того рівня підготовки, яка в мене є, з таким досвідом роботи, який є в мене, не так багато…», - сказав О.Мазурчак.

Пояснюючи причини відставки, він сказав, що перед ним було поставлене «завдання, про яке кажуть: «миссия невыполнима».

«Коли ти не можеш зробити, коли це вище твоїх сил… Через те, що комісія, очолювана мною, вчасно не прийняла кілька рішень… І я вважаю, що повинен бути вимогливим до себе, так само, як і до своїх підлеглих, тому я прийняв для себе таке рішення», - зауважив О.Мазурчак.

За його словами, для того, щоб у такий короткий період вивезти сніг та прибрати усі вулиці, в Києва просто недостатньо перш за все ресурсів, як людських, так і технічних. «У нас немає такої кількості техніки, щоб можна було зробити адекватну вивозку снігу. По всіх містах Європи й Америки вивозка снігу неможлива за такий короткий період», - заявив він.

Водночас О.Мазурчак наголосив, що йому «не соромно ні за один день, проведений на цій посаді. Я працював чесно перед киянами і зробив усе, що міг».

На запитання, що він думає про звільнення керівника «Київавтодору» та начальника Управління з надзвичайних ситуацій КМДА, О.Мазурчак відповів: «Я вважаю, що Георгій Глинський – один із кращих професіоналів, який є в дорожній службі. Але є ситуації, коли не все людина зробила, і якщо є якісь недоліки чи промахи, то треба за них відповідати. Такі люди, як Глинський, не залишаться без роботи. Він знайде собі роботу і працюватиме на благо киян і зробить ще багато».

На його переконання, Віталій Пшеничний також зможе з його досвідом знайти собі нормальну роботу, але більш спокійну, зважаючи, що він «людина у віці».

«І незалежно від того, що я звільнений, я не відмовлюся від тих рисів, яких буду опікати у Київському зоопарку», - запевнив О.Мазурчак (УНІАН: О.Мазурчак взяв шефство над рисями, що мешкають у зоопарку, підтримавши програму спонсорської підтримки тварин).

Як повідомляв УНІАН, 26 березня ввечері голова КМДА Олександр Попов заявив, що прийняв відставку свого першого заступника О.Мазурчака, який очолював комісію з техногенно-екологічної небезпеки і надзвичайних ситуацій.

Крім того, О.Попов повідомив про рішення звільнити з посади начальника Управління з надзвичайних ситуацій В.Пшеничного.

Також голова КМДА наказав підготувати документи та подати їх до Київради щодо звільнення генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор» Г.Глинського.