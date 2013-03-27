Вілкул запевняє, що Кабмін вже готується до паводків

Зазначивши, що за результатами перевірки роботи комунальних служб були зроблені жорсткі оргвисновки, Вілкул заявив, що такий же жорсткий контроль за діями місцевої влади уряд буде проводити при підготовці та проведенні протипаводкових заходів. «За результатами також будуть прийняті кадрові рішення», – додав він.

У п'ятницю віце-прем'єр-міністр проведе всеукраїнську нараду з підготовки до протипаводкових дій.

«Але вже перед главами областей, районів, міст поставлено завдання підготувати необхідні матеріали для створення водозахисних споруд, сніг повинен бути максимально вивезений за межі населених пунктів. Має бути проведена робота з очищення водостоків», – зазначив заступник глави уряду.

Олександр Вілкул розповів про вже проведені заходи по попередженню паводків: «Для якісного спуску води, недопущення концентрації льоду на складних ділянках підрозділами Державної службою з надзвичайних ситуацій підготовлено необхідну кількість вибухових матеріалів, відповідні підрозділи приведені в підвищену бойову готовність. У разі потреби буде залучено армійські підрозділи і залізничні війська».

Він також підкреслив, що місцева влада повинна провести необхідну роботу з власниками приватних ставків і водойм для проведення протипаводкових дій.